Novak dobio neočekivan termin i to se neće dopasti Srbima: Zbog ovog je već povukao potez na Australijan openu

Nova pre 3 sata  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Novak dobio neočekivan termin i to se neće dopasti Srbima: Zbog ovog je već povukao potez na Australijan openu

Novak Đoković je saznao kada će na teren u okviru meča drugog kola Australijan opena protiv Frančeska Maestrelija.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Najbolji teniser svih vremena će i ove godine odigrati makar jedan meč u dnevnom terminu po najvećem suncu što automatski znači da će navijači u Srbiji morati da navijaju alarme usred noći. Taj meč neće početi pre 03.30 u čevrtak ujutru, a neophodno je da najpre okršaj na „Rod Lejveru“ završe Džesika Pegula i Mekartni Kesler. Srpski teniser je zbog toga već povukao jedan očekivan potez, pa je trening,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Novak Đoković dobio termin za prvi duel sa Italijanom

Novak Đoković dobio termin za prvi duel sa Italijanom

Euronews pre 1 sat
Poznat Novakov termin meča u 3. kolu Australijan opena

Poznat Novakov termin meča u 3. kolu Australijan opena

Danas pre 1 sat
Nema spavanja! Poznato kad Novak nastavlja pohod na titulu u Melburnu - termin nije idealan!

Nema spavanja! Poznato kad Novak nastavlja pohod na titulu u Melburnu - termin nije idealan!

Kurir pre 2 sata
Novak u terminu koji nije želeo igra za 3. kolo Australijan opena

Novak u terminu koji nije želeo igra za 3. kolo Australijan opena

Sport klub pre 3 sata
Novak Đoković dobio katastrofalan termin: Organizatori u Australiji se "okrenuli" protiv Srba

Novak Đoković dobio katastrofalan termin: Organizatori u Australiji se "okrenuli" protiv Srba

Mondo pre 2 sata
Loše vesti iz Melburna! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo

Loše vesti iz Melburna! Novak Đoković igra u terminu koji nikako nije želeo

Večernje novosti pre 2 sata
Đoković saznao termin meča - nije idealan ni za njega, ni za Srbe

Đoković saznao termin meča - nije idealan ni za njega, ni za Srbe

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburn

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Tripl-dabl Luke Dončića u pobedi Lejkersa protiv Denvera

(VIDEO) Tripl-dabl Luke Dončića u pobedi Lejkersa protiv Denvera

Danas pre 17 minuta
Nemilosrdna Sabalenka sve redom gazi: Arina počistila Kineskinju i izborila plasman u treće kolo Australijan opena! (video)

Nemilosrdna Sabalenka sve redom gazi: Arina počistila Kineskinju i izborila plasman u treće kolo Australijan opena! (video)

Kurir pre 2 minuta
Evo kako je izgledala čudesna pobeda crvene zvezde: Jednom od najboljih timova Evrope dopustiili svega devet poena u…

Evo kako je izgledala čudesna pobeda crvene zvezde: Jednom od najboljih timova Evrope dopustiili svega devet poena u poslednjih 10 minuta!

Hot sport pre 12 minuta
UŽIVO: Hamad protiv De Minora za treće kolo

UŽIVO: Hamad protiv De Minora za treće kolo

Sport klub pre 11 minuta
Povreda bi Griliša mogla da odvoji od terena na nekoliko meseci

Povreda bi Griliša mogla da odvoji od terena na nekoliko meseci

Sport klub pre 1 minut