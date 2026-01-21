Novak dobio neočekivan termin i to se neće dopasti Srbima: Zbog ovog je već povukao potez na Australijan openu

Novak Đoković je saznao kada će na teren u okviru meča drugog kola Australijan opena protiv Frančeska Maestrelija.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Najbolji teniser svih vremena će i ove godine odigrati makar jedan meč u dnevnom terminu po najvećem suncu što automatski znači da će navijači u Srbiji morati da navijaju alarme usred noći. Taj meč neće početi pre 03.30 u čevrtak ujutru, a neophodno je da najpre okršaj na „Rod Lejveru“ završe Džesika Pegula i Mekartni Kesler. Srpski teniser je zbog toga već povukao jedan očekivan potez, pa je trening,