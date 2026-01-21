Đoković saznao termin meča - nije idealan ni za njega, ni za Srbe

B92 pre 37 minuta
Đoković saznao termin meča - nije idealan ni za njega, ni za Srbe

Organizatori Australijan opena objavili su raspored za četvrtak, peti dan takmičenja.

Na teren će i naš Novak Đoković, koji će igrati na "Rod Lejver" areni protiv Frančeska Maestrelija. Taj susret neće početi pre 3.30. To znači da će Novak ovoga puta igrati u dnevnom terminu, za razliku od većine svojih mečeva u Melburnu. Svakako nije idealan, ni za njega, a ni za gledaoce u Srbiji, koji će morati rano da ustanu ukoliko žele da prate ovaj duel. Prethodiće mu duel Amerikanki Džesike Pegule i Mekartni Kesler, koje otvaraju program u 1.30. Janik Siner
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Novak u terminu koji nije želeo igra za 3. kolo Australijan opena

Novak u terminu koji nije želeo igra za 3. kolo Australijan opena

Sport klub pre 12 minuta
Novak dobio neočekivan termin i to se neće dopasti Srbima: Zbog ovog je već povukao potez na Australijan openu

Novak dobio neočekivan termin i to se neće dopasti Srbima: Zbog ovog je već povukao potez na Australijan openu

Nova pre 22 minuta
Evo kada Novak Đoković igra meč drugog kola Australijan Opena protiv Italijana

Evo kada Novak Đoković igra meč drugog kola Australijan Opena protiv Italijana

Telegraf pre 42 minuta
FOTO „Duguješ mi 100 dolara“: Hit scena na Novakovom treningu, svi su ovo radili za Đokovića

FOTO „Duguješ mi 100 dolara“: Hit scena na Novakovom treningu, svi su ovo radili za Đokovića

Nova pre 1 sat
Zagrljaj Đokovića i čoveka kojeg je dobio u finalu Rolan Garosa: Novak odradio trening, Srbi vodili kolo

Zagrljaj Đokovića i čoveka kojeg je dobio u finalu Rolan Garosa: Novak odradio trening, Srbi vodili kolo

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisAustralian OpenMelburnJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Novak u terminu koji nije želeo igra za 3. kolo Australijan opena

Novak u terminu koji nije želeo igra za 3. kolo Australijan opena

Sport klub pre 12 minuta
Slušala sam eksplozije tokom priprema za Australijan open! Emotivna ispovest Ukrajinke: Moj stan se tresao - dron je pogodio…

Slušala sam eksplozije tokom priprema za Australijan open! Emotivna ispovest Ukrajinke: Moj stan se tresao - dron je pogodio kuću prekoputa!

Kurir pre 7 minuta
Medvedevu nije bilo svejedno - preokret za treće kolo AO

Medvedevu nije bilo svejedno - preokret za treće kolo AO

B92 pre 12 minuta
Novak dobio neočekivan termin i to se neće dopasti Srbima: Zbog ovog je već povukao potez na Australijan openu

Novak dobio neočekivan termin i to se neće dopasti Srbima: Zbog ovog je već povukao potez na Australijan openu

Nova pre 22 minuta
Nema šanse

Nema šanse

Velike priče pre 37 minuta