Đoković saznao termin meča - nije idealan ni za njega, ni za Srbe

Organizatori Australijan opena objavili su raspored za četvrtak, peti dan takmičenja.

Na teren će i naš Novak Đoković, koji će igrati na "Rod Lejver" areni protiv Frančeska Maestrelija. Taj susret neće početi pre 3.30. To znači da će Novak ovoga puta igrati u dnevnom terminu, za razliku od većine svojih mečeva u Melburnu. Svakako nije idealan, ni za njega, a ni za gledaoce u Srbiji, koji će morati rano da ustanu ukoliko žele da prate ovaj duel. Prethodiće mu duel Amerikanki Džesike Pegule i Mekartni Kesler, koje otvaraju program u 1.30. Janik Siner