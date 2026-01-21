Hladno i vetrovito, ponegde s maglom - temperatura do 7 stepeni

U većini mesta suvo, ponegde sa slabim padavinama. U košavskom području pojačan istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano i hladno. Temperatura do 4 stepena. Narednih dana postepeno toplije.

U Srbiji ujutru slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini. U toku dana u većem delu zemlje malo i umereno oblačno vreme uz sunčane intervale, samo će na jugu zemlje biti pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem