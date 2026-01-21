Hladno i vetrovito, ponegde s maglom - temperatura do 7 stepeni

RTS pre 12 minuta
Hladno i vetrovito, ponegde s maglom - temperatura do 7 stepeni

U većini mesta suvo, ponegde sa slabim padavinama. U košavskom području pojačan istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano i hladno. Temperatura do 4 stepena. Narednih dana postepeno toplije.

U Srbiji ujutru slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini. U toku dana u većem delu zemlje malo i umereno oblačno vreme uz sunčane intervale, samo će na jugu zemlje biti pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 21. januar: Ostajemo pod uticajem hladnijeg vazduha

Vremenska prognoza za 21. januar: Ostajemo pod uticajem hladnijeg vazduha

Mondo pre 1 sat
U većem delu Srbije danas malo do umereno oblačno, uz sunčane intervale: najviša dnevna do 7 stepeni

U većem delu Srbije danas malo do umereno oblačno, uz sunčane intervale: najviša dnevna do 7 stepeni

Telegraf pre 57 minuta
Vedro i hladno, uz mraz i košavu – najviša dnevna temperatura do 6 stepeni

Vedro i hladno, uz mraz i košavu – najviša dnevna temperatura do 6 stepeni

RTS pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 21. januar

Na današnji dan, 21. januar

N1 Info pre 12 minuta
Hladno i vetrovito, ponegde s maglom - temperatura do 7 stepeni

Hladno i vetrovito, ponegde s maglom - temperatura do 7 stepeni

RTS pre 12 minuta
Ovo je izgradio Tito, a ovo je izgradio Vučić

Ovo je izgradio Tito, a ovo je izgradio Vučić

Velike priče pre 53 minuta
Deca koja misle da im sve pripada

Deca koja misle da im sve pripada

Velike priče pre 1 sat
"I nama je pre 30 godina posle pola sata pažnja bila na nuli!": Diskusija na mrežama o najavljenom skraćenju časova: Mnogi…

"I nama je pre 30 godina posle pola sata pažnja bila na nuli!": Diskusija na mrežama o najavljenom skraćenju časova: Mnogi vide ovaj model kao najbolje rešenje

Blic pre 57 minuta