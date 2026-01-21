Međedović poražen u drugom kolu Australijan opena

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Međedović poražen u drugom kolu Australijan opena

Član Dejvis kup reprezentacije Srbije teniser Hamad Međedović eliminisan je u drugom kolu Australijan opena pošto je od njega bolji bio Australijanac Aleks De Minor sa 3:1 – po setovima je bilo 7:6 (5), 2:6, 2:6, 1:6.

Međedović je odigrao gotovo savršen prvi set, u kojem su oba igrača bila izuzetno sigurna na servis. Brejk prilika nije bilo ni na jednoj strani, pa je odluka pala u taj-brejku. Upravo tu je Međedović zaigrao dominantno, poveo sa 6:2 i, iako je propustio tri set lopte, četvrtu je iskoristio za vođstvo od 1:0 u setovima. Prvi je do brejk prilike stigao Međedović, u petom gemu drugog seta, ali je nije iskoristio. Već u narednom, Međedović je sjajnim servisima spasio
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Međedović nakon poraza: Nije prvi put da se ovo dešava!

Međedović nakon poraza: Nije prvi put da se ovo dešava!

Sandžak press pre 9 minuta
Uspešno preskočile i drugu prepreku! Paolini i Muhova u trećem kolu Australijan opena

Uspešno preskočile i drugu prepreku! Paolini i Muhova u trećem kolu Australijan opena

Kurir pre 14 minuta
AO - Tijafo, Paolini i Muhova u trećem kolu

AO - Tijafo, Paolini i Muhova u trećem kolu

Sportske.net pre 9 minuta
Krenuo je haos u glavi, Međedović o porazu u Melburnu: Propuštena prilika, ne zadovoljavam se drugim kolom

Krenuo je haos u glavi, Međedović o porazu u Melburnu: Propuštena prilika, ne zadovoljavam se drugim kolom

Dnevnik pre 5 minuta
Tijafo zakazao duel sa De Minorom

Tijafo zakazao duel sa De Minorom

B92 pre 25 minuta
Opravdali uloge favorita! Zverev, Nori i Bublik u trećem kolu Australijan opena

Opravdali uloge favorita! Zverev, Nori i Bublik u trećem kolu Australijan opena

Kurir pre 1 sat
Zverev posle četiri seta u trećem kolu Australijan opena

Zverev posle četiri seta u trećem kolu Australijan opena

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejvis KupAustralian OpenHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolisti u petak od 20.30 napadaju finale Evropskog prvenstva

Vaterpolisti u petak od 20.30 napadaju finale Evropskog prvenstva

RTS pre 24 minuta
Međedović nakon poraza: Nije prvi put da se ovo dešava!

Međedović nakon poraza: Nije prvi put da se ovo dešava!

Sandžak press pre 9 minuta
Stanković poveo posebnog gosta sa Zvezdom u Švedsku: Najtrofejniji u istoriji crveno-belih u avionu za Švedsku

Stanković poveo posebnog gosta sa Zvezdom u Švedsku: Najtrofejniji u istoriji crveno-belih u avionu za Švedsku

Mondo pre 19 minuta
Vladan Matić od jula neće biti trener rukometaša Vojvodine: Pribak na radaru crveno-belih

Vladan Matić od jula neće biti trener rukometaša Vojvodine: Pribak na radaru crveno-belih

Dnevnik pre 20 minuta
Uspešno preskočile i drugu prepreku! Paolini i Muhova u trećem kolu Australijan opena

Uspešno preskočile i drugu prepreku! Paolini i Muhova u trećem kolu Australijan opena

Kurir pre 14 minuta