Međedović poražen u drugom kolu Australijan opena

Član Dejvis kup reprezentacije Srbije teniser Hamad Međedović eliminisan je u drugom kolu Australijan opena pošto je od njega bolji bio Australijanac Aleks De Minor sa 3:1 – po setovima je bilo 7:6 (5), 2:6, 2:6, 1:6.

Međedović je odigrao gotovo savršen prvi set, u kojem su oba igrača bila izuzetno sigurna na servis. Brejk prilika nije bilo ni na jednoj strani, pa je odluka pala u taj-brejku. Upravo tu je Međedović zaigrao dominantno, poveo sa 6:2 i, iako je propustio tri set lopte, četvrtu je iskoristio za vođstvo od 1:0 u setovima. Prvi je do brejk prilike stigao Međedović, u petom gemu drugog seta, ali je nije iskoristio. Već u narednom, Međedović je sjajnim servisima spasio