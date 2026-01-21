Alkaras se mučio na startu protiv Janika ali brzo dodao gas

Karlos Alkaras, najbolji teniser sveta, odigrao je izjednačen prvi set protiv Janika, ali ne Sinera, već Hanfmana.

Španac se plasirao u treće kolo Australijskog opena nadigravši 102. tenisera sveta iz Nemačke sa 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. Hanfman je bolje otvorio meč, prvi napravio brejk i poveo sa 3:1, ali to je bilo sve što je mogao danas da uradi. Čim je rešio problem prvog seta, Španac je brzo podigao igru i do kraja meča nije bilo neizvesnosti. Inače, ovo je bio najduži Karlosov prvi set na gren slemovima. Trajao je čak 78 minuta. Najkomplikovaniji je bio poslednji gem. Alkaras