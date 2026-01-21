Pogledajte polazak Zvezdine ekipe za Malme

Sport klub pre 53 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Fudbaleri Crvene zvezde su sa oko pola sata zakašnjenja poleteli ka Malmeu, gde će u četrvrtak od 18.45 igrati utakmicu 7. kola Lige Evrope.

Nije bilo iznenađenja na spisku putnika, trener Stanković nije poveo samo povređenog Učenu i novajlije koji i nemaju pravo da igraju – Ovusua i Enema. Kao što je Sport klub najavio tokom dana, specijalni gost kluba i Dejana Stankovića je najtrofejniji trener u istoriji KK Crvena zvezda Dejan Radonjić. Pogledajte kako je izgledao polazak crveno-belih za Malme: Poslednji trening pred meč crveno-beli su odradili u Beogradu, samo će prošetati stadionom, a trener Dejan
Povezane vesti »

