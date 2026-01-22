Čilić stigao Ivaniševića - objasnio kako Đoković to uspeva

Marin Čilić nastavlja da gradi svoju sezonu i potvrđuje status jednog od najstabilnijih i najiskusnijih igrača u svetu tenisa.

Hrvat se plasirao u treće kolo AO nakon ubedljive pobede nad Denisom Šapovalovim rezultatom 6:4, 6:3, 6:2. U razgovoru sa medijima, Čilić je istakao da nije bilo lako, zbog promenljivih uslova. "Bilo je hladnije nego prethodnih dana, a arena je pomalo vetrovita. Kada je senka počela da pada, izazovi su bili dodatni. Ipak, odigrao sam veoma dobro i sve je funkcionisalo kako treba. Prvi set je bio hektičan sa obe strane, ali kada sam ga osvojio, sve je došlo na svoje