Vladan Petrov izabran za predsednika Ustavnog suda
Beta pre 2 sata
Sudija Ustavnog suda Vladan Petrov jednoglasno je izabran za predsednika te ustanove, saopšteno je danas.
Petrova je predložilo deset sudija uz obrazloženje da je iskazao "visoku stručnost prilikom izrade odluka u predmetima u kojima je bio zadužen kao sudija izvestilac" u oblasti ustavnih žalbi i normativne kontrole.
"Svojim konstruktivnim predlozima i sugestijama na sednicama Ustavnog suda, Velikih i Malih veća dao je važan doprinos donošenju kvalitetnih odluka i u predmetima u kojima nije bio sudija izvestilac", piše u saopštenju Ustavnog suda.
On je postao ustavni sudija tokom 2019. godine.
Petrov predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član je Venecijanske komisije Saveta Evrope od 2021. godine.
Često je u javnim nastupima zastupao stavove vlasti i hvalio predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
