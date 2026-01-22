Italija pobedila Hrvatsku i zakazala polufinale sa Srbijom

Vaterpolisti Italije savladali su selekciju Hrvatske u poslednjem meču grupe F Evropskog prvenstva rezultatom 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale takmičenja.

Utakmica je imala veliki značaj, jer je pobednik duela zauzeo poslednje preostalo mesto u polufinalu. Italija će igrati protiv Srbije u borbi za finale, u petak od 20.30. Pre toga će od 17 časova u prvom polufinalnom duelu snage odmeriti Grčka i Mađarska. Tokom prve četvrtine rezultat je bio nerešen 3:3. Hrvati su tri puta iskoristili prednost igrača više, dok im je iz jedne takve situacije poništen gol, i nakon VAR intervencije dosuđen petarac protivniku, koji su