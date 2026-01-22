Italija pobedila Hrvatsku i zakazala polufinale sa Srbijom

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Italija pobedila Hrvatsku i zakazala polufinale sa Srbijom

Vaterpolisti Italije savladali su selekciju Hrvatske u poslednjem meču grupe F Evropskog prvenstva rezultatom 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale takmičenja.

Utakmica je imala veliki značaj, jer je pobednik duela zauzeo poslednje preostalo mesto u polufinalu. Italija će igrati protiv Srbije u borbi za finale, u petak od 20.30. Pre toga će od 17 časova u prvom polufinalnom duelu snage odmeriti Grčka i Mađarska. Tokom prve četvrtine rezultat je bio nerešen 3:3. Hrvati su tri puta iskoristili prednost igrača više, dok im je iz jedne takve situacije poništen gol, i nakon VAR intervencije dosuđen petarac protivniku, koji su
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kad i gde možete da gledate meč polufinala Evropskog prvenstva Srbija – Italija?

Kad i gde možete da gledate meč polufinala Evropskog prvenstva Srbija – Italija?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHrvatskaGrčkaItalijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Haos u Malmeu pred Zvezdin meč: Delije u tuči sa huliganima VIDEO

Haos u Malmeu pred Zvezdin meč: Delije u tuči sa huliganima VIDEO

B92 pre 2 minuta
Liga šampiona: Sigurna pobeda Liverpula, goleada Barselone i veliki preokreti u Bakuu i Bergamu (VIDEO)

Liga šampiona: Sigurna pobeda Liverpula, goleada Barselone i veliki preokreti u Bakuu i Bergamu (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Italija pobedila Hrvatsku i zakazala polufinale sa Srbijom

Italija pobedila Hrvatsku i zakazala polufinale sa Srbijom

Danas pre 1 sat
Tabela Lige šampiona kolo pre kraja: Kome šta treba?

Tabela Lige šampiona kolo pre kraja: Kome šta treba?

Sport klub pre 57 minuta
Fudbaleri Bajerna obezbedili direktan plasman u osminu finala Lige šampiona

Fudbaleri Bajerna obezbedili direktan plasman u osminu finala Lige šampiona

Politika pre 57 minuta