Euronews pre 40 minuta  |  Autor: Euronews Srbija/PR
ALTA banka otvara vrata Evrope – prvi dobili saglasnost za SEPA plaćanja

Klijenti ALTA banke će prvi u zemlji osetiti benefite jedinstvenog evropskog platnog prostora zahvaljujući uvođenju SEPA standarda.

Srbija je zvanično zakoračila u novu eru finansijske integracije sa Evropom, a ALTA banka se pozicionirala kao apsolutni lider ovog procesa. Kao prva finansijska institucija na našem tržištu koja je dobila saglasnost za uvođenje SEPA (Single Euro Payments Area) standarda, ALTA banka još jednom potvrđuje svoju viziju moderne, digitalno orijentisane banke. Šta SEPA znači za vaš novčanik? Ovaj strateški korak predstavlja istorijsku prekretnicu za srpski bankarski
