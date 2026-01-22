Makron: Jedinstvo Evrope delovalo protiv Trampovih pretnji

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas, po dolasku na samit Evropske unije u Briselu, da je evropsko jedinstvo pokazalo snagu i delovalo odvraćajuće na pretnje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Makron je rekao da današnji sastanak lidera EU potvrđuje jedinstvenu podršku Danskoj, njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, prenosi Gardijan. "Kada je Evropa ujedinjena, jaka i brzo reaguje, stvari se vraćaju u normalu i mirne su", rekao je Makron novinarima. On je, međutim, upozorio da Evropa mora da ostane "budna" i da nastavi da deluje jedinstveno, naglašavajući da evropski blok ima "instrumente na raspolaganju" ukoliko bude suočen sa pretnjama i da