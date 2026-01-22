Makron: Jedinstvo Evrope delovalo protiv Trampovih pretnji

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Makron: Jedinstvo Evrope delovalo protiv Trampovih pretnji

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas, po dolasku na samit Evropske unije u Briselu, da je evropsko jedinstvo pokazalo snagu i delovalo odvraćajuće na pretnje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Makron je rekao da današnji sastanak lidera EU potvrđuje jedinstvenu podršku Danskoj, njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, prenosi Gardijan. "Kada je Evropa ujedinjena, jaka i brzo reaguje, stvari se vraćaju u normalu i mirne su", rekao je Makron novinarima. On je, međutim, upozorio da Evropa mora da ostane "budna" i da nastavi da deluje jedinstveno, naglašavajući da evropski blok ima "instrumente na raspolaganju" ukoliko bude suočen sa pretnjama i da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uživo počeo sastanak Amerikanaca sa Putinom! U toku pregovori u Kremlju, ovo su glavne teme koje su na stolu (video/foto)

Uživo počeo sastanak Amerikanaca sa Putinom! U toku pregovori u Kremlju, ovo su glavne teme koje su na stolu (video/foto)

Kurir pre 3 minuta
"Jedinstvo Evrope delovalo protiv Trampovih pretnji" Sudbina najvećeg ostrva na svetu glavna tema samita lidera EU, a onda se…

"Jedinstvo Evrope delovalo protiv Trampovih pretnji" Sudbina najvećeg ostrva na svetu glavna tema samita lidera EU, a onda se pojavila još jedna: Očekuje se nacrt plana za Ukrajinu?

Blic pre 33 minuta
Koliko je realna zlatna kupola o kojoj je Tramp govorio? Zaštitila bi nebo SAD od bilo koje pretnje, ali šta je istina?

Koliko je realna zlatna kupola o kojoj je Tramp govorio? Zaštitila bi nebo SAD od bilo koje pretnje, ali šta je istina?

Dnevnik pre 2 sata
Rute i Tramp navodno postigli usmeni dogovor o Grenlandu

Rute i Tramp navodno postigli usmeni dogovor o Grenlandu

Politika pre 2 sata
Makron: Jedinstvo Evrope delovalo protiv Trampovih pretnji

Makron: Jedinstvo Evrope delovalo protiv Trampovih pretnji

Politika pre 2 sata
Merc zahvalan na Trampovoj promeni stava o Grenlandu

Merc zahvalan na Trampovoj promeni stava o Grenlandu

Politika pre 2 sata
Nilsen: Spremni za razgovore sa SAD, suverenitet je crvena linija

Nilsen: Spremni za razgovore sa SAD, suverenitet je crvena linija

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaBriselEUGardijanDanskaDonald TrampEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Vitkof i Kušner u Kremlju: Počeo sastanak sa Putinom

Vitkof i Kušner u Kremlju: Počeo sastanak sa Putinom

Blic pre 3 minuta
Trampov teror trese Ameriku! Agenti ICE u fantomkama presreću decu na putu do škola, ljudi iz straha ne izlaze iz kuća: "Ovo…

Trampov teror trese Ameriku! Agenti ICE u fantomkama presreću decu na putu do škola, ljudi iz straha ne izlaze iz kuća: "Ovo je savremeni Gestapo"

Blic pre 3 minuta
SAD će blokirati stranu pomoć onima koji promovišu abortus, različitost, ravnopravnost i rodni identitet

SAD će blokirati stranu pomoć onima koji promovišu abortus, različitost, ravnopravnost i rodni identitet

Danas pre 28 minuta
Tramp tužio banku, traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Tramp tužio banku, traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Danas pre 8 minuta
"Ja sam slobodan čovek, a vi u očajnoj poziciji" Orban oštro odgovara Zelenskom: "Dragi Volodimire, izgleda da se nikada…

"Ja sam slobodan čovek, a vi u očajnoj poziciji" Orban oštro odgovara Zelenskom: "Dragi Volodimire, izgleda da se nikada nećemo razumeti"

Blic pre 23 minuta