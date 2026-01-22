Berza reagovala nakon što je Tramp najavio sporazum o Grenlandu

Glavni berzanski indeksi snažno su porasli kasno tokom trgovinskog dana, nakon što je predsednik Donald Tramp najavio „okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom“ sa NATO i otkazivanje planiranih novih evropskih carina.

To se dogodilo samo dan nakon što su tržišta pala usled pretnji carinama i trgovinskim ratovima oko arktičke teritorije. Nasdak je na vrhuncu oko 15 časova po istočnoameričkom vremenu porastao 1,8%, dok je industrijski indeks Dau Džouns do 15:15 porastao za 677 poena, odnosno 1,4%. Nakon početnog skoka, indeksi su se uglavnom stabilizovali, pa je Dau na zatvaranju bio u plusu 589 poena, odnosno 1,2%, dok su i S&P 500 i Nasdak završili dan sa rastom od oko 1,2%. Do