Berza reagovala nakon što je Tramp najavio sporazum o Grenlandu

Forbes pre 59 minuta  |  Forbes
Berza reagovala nakon što je Tramp najavio sporazum o Grenlandu

Glavni berzanski indeksi snažno su porasli kasno tokom trgovinskog dana, nakon što je predsednik Donald Tramp najavio „okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom“ sa NATO i otkazivanje planiranih novih evropskih carina.

To se dogodilo samo dan nakon što su tržišta pala usled pretnji carinama i trgovinskim ratovima oko arktičke teritorije. Nasdak je na vrhuncu oko 15 časova po istočnoameričkom vremenu porastao 1,8%, dok je industrijski indeks Dau Džouns do 15:15 porastao za 677 poena, odnosno 1,4%. Nakon početnog skoka, indeksi su se uglavnom stabilizovali, pa je Dau na zatvaranju bio u plusu 589 poena, odnosno 1,2%, dok su i S&P 500 i Nasdak završili dan sa rastom od oko 1,2%. Do
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Tramp najavljuje "večni" dogovor o Grenlandu, Putin poručuje: Rusije se to ne tiče

Tramp najavljuje "večni" dogovor o Grenlandu, Putin poručuje: Rusije se to ne tiče

RTS pre 10 minuta
Putin: Ne tiče nas se pitanje Grenlanda, Danska i SAD to mogu sami da reše

Putin: Ne tiče nas se pitanje Grenlanda, Danska i SAD to mogu sami da reše

NIN pre 5 minuta
Tramp u Davosu odustao od carina, otkriveno šta bi mogao da dobije na Grenlandu: "To bi bilo izvrsno!"

Tramp u Davosu odustao od carina, otkriveno šta bi mogao da dobije na Grenlandu: "To bi bilo izvrsno!"

Telegraf pre 10 minuta
Snažan rast indeksa na Wall Streetu nakon što je Tramp povukao nove evropske carine

Snažan rast indeksa na Wall Streetu nakon što je Tramp povukao nove evropske carine

Blic pre 20 minuta
Rast indeksa na azijskim tržištima: Kospi skočio iznad 5.000 poena

Rast indeksa na azijskim tržištima: Kospi skočio iznad 5.000 poena

Blic pre 40 minuta
Pao dogovor u Davosu u vezi s Grenlandom? Evo šta dobija Amerika, Tramp zadovoljno trlja ruke

Pao dogovor u Davosu u vezi s Grenlandom? Evo šta dobija Amerika, Tramp zadovoljno trlja ruke

Mondo pre 35 minuta
Tramp otkrio detalje: NATO, "Zlatna kupola" i minerali

Tramp otkrio detalje: NATO, "Zlatna kupola" i minerali

B92 pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOBerzaDanskaGrenlandDonald Trampsadcarine

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović: I "Petrohemija" ide MOL-u, kupujemo pet odsto akcija NIS-a od Mađara

Đedović: I "Petrohemija" ide MOL-u, kupujemo pet odsto akcija NIS-a od Mađara

Insajder pre 5 minuta
Nije to moralni gest, nego dijagnoza

Nije to moralni gest, nego dijagnoza

Velike priče pre 5 minuta
[UMEX 2026] Elbitovo rešenje za borbu u složenim i urbanim uslovima: FPV dron LANIUS-X

[UMEX 2026] Elbitovo rešenje za borbu u složenim i urbanim uslovima: FPV dron LANIUS-X

Tango Six pre 5 minuta
Đedović: I "Petrohemija" ide MOL-u, kupujemo pet odsto akcija NIS-a od Mađara

Đedović: I "Petrohemija" ide MOL-u, kupujemo pet odsto akcija NIS-a od Mađara

RTV pre 5 minuta
Tenzije na vrhuncu, zlato primamljivije nego ikad! Evo kako da profitirate

Tenzije na vrhuncu, zlato primamljivije nego ikad! Evo kako da profitirate

N1 Info pre 15 minuta