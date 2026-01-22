Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve, a Rusija ima mnogo svojih pitanja koja treba rešiti, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Sve što se tiče Grenlanda nas se ne tiče. Imamo mnogo svojih poslova kojima treba da se pozabavimo. Moramo da zaštitimo svoje interese, moramo da se fokusiramo na specijalnu vojnu operaciju, ekonomski razvoj, poboljšanje demografije, unapređenje razvoja domaće elektronike i tako dalje", rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti. U sredu je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da se Rusije uopšte ne tiče ono što se dešava sa Grenlandom, dodajući da će Danska i