U kragujevačkom Fijatu počela proizvodnja benzinske „grande pande“

Nova pre 30 minuta  |  Autor: RTS
Nakon električnog i hibridnog modela, u kragujevačkoj fabrici počela je i proizvodnja „grande pande“ sa benzinskim motorom.

Rezultat toga je uvođenje treće smene u „Fijatu“, kako bi se zadovoljila tražnja, ne samo za „grande pandom“ već i za „sitroenom C3“, koji ove godine u Kragujevcu treba da se proizvede u 40.000 primeraka. Dok evropska auto-industrija stagnira, multinacionalna kompanija „Stelantis“ u kragujevačkoj fabrici daje pun gas, piše RTS. Pre godinu i po dana 1.000, danas trostruko više radnika i treća verzija popularne „grande pande“ sa benzinskim motorom, zapremine 1,2
