Tu smo da kažemo da niste sami u svojoj borbi

Radar pre 32 minuta  |  Vladimir Prebilič
Evropskom mozaiku kultura i naroda potrebna je Srbija Dositeja, Nadežde i Rastka Petrovića, Milankovića i Crnjanskog, Đinđića i Mišića, Srbija slobode, pravde i demokratije, jer samo onda će ono što sada zovemo Zapadnim Balkanom moći da se usidri u mirnu evropsku luku

U Srbiji sam poslednji put bio prvog novembra 2024. godine kada sam, na poziv SHARE fondacije, učestvovao na jednom panelu sa tadašnjim ministrom Tomislavom Momirovićem i potom se sreo sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić. Godinu i nešto kasnije, evo me opet, ali Srbija je u međuvremenu postala neprepoznatljiva i neuhvatljiva. Novosadska nadstrešnica je odnela 16 nedužnih života i zbrisala sve ono što se godinama taložilo ispod fasade tranzicije i
Kurti u Davosu razgovarao sa komesarkom EU o regionalnoj saradnji i Planu rasta EU

Serbian News Media pre 3 sata
Aljbin Kurti se u Davosu sastao sa Martom Kos

Insajder pre 6 sati
Brnabić od sutra u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Estoniji

Euronews pre 7 sati
Vučić iz Davosa: Dobra saradnja sa Švajcarskom; Najstabilniji smo im partner na Balkanu

B92 pre 7 sati
Brnabić: Neće me Picula obaveštavati o dolasku, ako želi da se vidimo - da se konsultuje kad mi odgovara

N1 Info pre 8 sati
„I da sam u Beogradu ne bih se videla sa Piculom“: Ana Brnabić opet tvrdi da je u Estoniji dok je Misija EP u Srbiji

Nova pre 7 sati
Janjić: „Vlast kritikuje institucije EU, ali koristi njihove pristupne fondove“

Serbian News Media pre 8 sati

Radar pre 32 minuta
Evropske demokrate povodom policijske akcije u Novom Sadu: Vučiću, nisi nevidljiv na radaru

Danas pre 1 sat
Evroposlanik Prebilič o upadu policije na novosadski Filozofski fakultet: Ovakve stvari nisu dešavale ni u režimu Jugoslavije…

Danas pre 2 sata
Oglasio se Dačić nakon blokade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: "Jedna osoba je privedena"

Blic pre 2 sata
„Kako su radikalski siromasi postali milijarderi koji voze meklarene, kupuju vile i čije jahte gore u Crnoj Gori kao…

Danas pre 3 sata