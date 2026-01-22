Tu smo da kažemo da niste sami u svojoj borbi

Evropskom mozaiku kultura i naroda potrebna je Srbija Dositeja, Nadežde i Rastka Petrovića, Milankovića i Crnjanskog, Đinđića i Mišića, Srbija slobode, pravde i demokratije, jer samo onda će ono što sada zovemo Zapadnim Balkanom moći da se usidri u mirnu evropsku luku

U Srbiji sam poslednji put bio prvog novembra 2024. godine kada sam, na poziv SHARE fondacije, učestvovao na jednom panelu sa tadašnjim ministrom Tomislavom Momirovićem i potom se sreo sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić. Godinu i nešto kasnije, evo me opet, ali Srbija je u međuvremenu postala neprepoznatljiva i neuhvatljiva. Novosadska nadstrešnica je odnela 16 nedužnih života i zbrisala sve ono što se godinama taložilo ispod fasade tranzicije i