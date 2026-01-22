Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

NOVI SAD - Na današnji dan 1896. godine rođen je srpski slikar Sava Šumanović, majstor pejzaža, aktova i mrtve prirode, osobenih tonova, posebno intenzivnih na slikama iz rodnog Srema. Na njegovim slikama dominiraju svetli tonovi, uz izražen osećaj za osvetljenje. Dugo je živeo u Parizu, a poslednje godine života boravio je u rodnom Šidu, gde su ga 1942. ubile hrvatske ustaše. Šumanovićeve velike kompozicije "Doručak na travi" i "Pijana lađa" među najznačajnijim su delima srpskog modernog slikarstva.

Danas je četvrtak, 22. januar, 22. dan 2026. godine. 1440 - Rođen je veliki moskovski knez Ivan III Vasiljevič, nazvan Ivan Veliki. Oslobodio je Rusiju vazalstva odbivši da Mongolima plaća danak, ojačao monarhiju i okončao "prikupljanje ruskih zemalja". Posle dolaska na vlast 1462. priključio je Rusiji više kneževina, uključujući Tver, Rostov i Novgorod, a 1480. oslobodio se mongolske prevlasti. Nastojao je da ojača centralnu vlast i 1497. izdao je jedinstven
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 22. januar

Na današnji dan, 22. januar

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSlikarstvoNovi SadRusijaustašeParizŠid

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 2 sata
Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen…

Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Danas pre 2 sata
Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Danas pre 2 sata
Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Danas pre 2 sata
Vreme danas: Oblačno, ponegde sa slabim padavinama

Vreme danas: Oblačno, ponegde sa slabim padavinama

Danas pre 2 sata