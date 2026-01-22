A stalno zamišljam kako bi Teks, Blek ili Mark

Velike priče pre 6 minuta  |  Piše Branko Rosić
A stalno zamišljam kako bi Teks, Blek ili Mark

Od pesnica u glavudžu zlikovaca, preko kafe, cigara, suhomesnatog, do inkluzivnosti

Velike priče objavljuju serijal o najvažnijim i najvoljenijim strip junacima (i stvarima koje prate tu ljubav). Kako to red nalaže, tekstovi izlaze svakog četvrtka. *** Ponovni odlasci u Dalmaciju nakon stabilizacije prilika na post YU prostoru podrazumevali su svakakve napade nostalgije. Prema ovome i onome, nekome je to bio zvuk Olivera uz kapućino na rivi, drugome pića iz praška iz kesice koja će ubrzo doći i do nas, berbernica u uskoj ulici koja liči na onu iz
Otvori na velikeprice.com

Velike priče »

Šta se to dešava u nama tokom januaru

Šta se to dešava u nama tokom januaru

Velike priče pre 11 minuta
Ljudi kojima je život uvalio koske sa ponekom krtinom

Ljudi kojima je život uvalio koske sa ponekom krtinom

Velike priče pre 1 minut
Kako ćemo ikada išta više znati?

Kako ćemo ikada išta više znati?

Velike priče pre 6 minuta
Bond, Šerlok i Betmen su psihopate

Bond, Šerlok i Betmen su psihopate

Velike priče pre 15 sati
Ovo je izgradio Tito, a ovo je izgradio Vučić

Ovo je izgradio Tito, a ovo je izgradio Vučić

Velike priče pre 23 sata
Velike priče »

Kultura, najnovije vesti »

A stalno zamišljam kako bi Teks, Blek ili Mark

A stalno zamišljam kako bi Teks, Blek ili Mark

Velike priče pre 6 minuta
Ljudi kojima je život uvalio koske sa ponekom krtinom

Ljudi kojima je život uvalio koske sa ponekom krtinom

Velike priče pre 1 minut
Izbor urednika: Fotografije inspirisane Poom i proza banatskog Foknera

Izbor urednika: Fotografije inspirisane Poom i proza banatskog Foknera

Radar pre 5 sati
Likovni dnevnici, uzbudljiva, lepa i iznenađujuća svedočanstva sedam eminentnih umetnika: Prva izložba u novoj sezoni Galerije…

Likovni dnevnici, uzbudljiva, lepa i iznenađujuća svedočanstva sedam eminentnih umetnika: Prva izložba u novoj sezoni Galerije Haos

Danas pre 5 sati
Stigla jedna od najočekivanijih serija: "Vitez sedam kraljevstava" dostupan na HBO Max, kritičari oduševljeni

Stigla jedna od najočekivanijih serija: "Vitez sedam kraljevstava" dostupan na HBO Max, kritičari oduševljeni

Kurir pre 4 sati