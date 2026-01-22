A stalno zamišljam kako bi Teks, Blek ili Mark

Od pesnica u glavudžu zlikovaca, preko kafe, cigara, suhomesnatog, do inkluzivnosti

Velike priče objavljuju serijal o najvažnijim i najvoljenijim strip junacima (i stvarima koje prate tu ljubav). Kako to red nalaže, tekstovi izlaze svakog četvrtka. *** Ponovni odlasci u Dalmaciju nakon stabilizacije prilika na post YU prostoru podrazumevali su svakakve napade nostalgije. Prema ovome i onome, nekome je to bio zvuk Olivera uz kapućino na rivi, drugome pića iz praška iz kesice koja će ubrzo doći i do nas, berbernica u uskoj ulici koja liči na onu iz