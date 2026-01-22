Šta se to dešava u nama tokom januaru

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Mia Popić
Šta se to dešava u nama tokom januaru

Možda je najveća greška koju pravimo u januaru to što pokušavamo da ga ukalupimo – da mu damo etiketu, dijagnozu ili zadatak

Dane januara provodila sam u miru sa ćerkom. Dugo smo spavale, izležavale se, išle na bazen i u spa, čitale knjige i gledale filmove. Malo sam izlazila, retko viđala ljude i baš tako mi je prijalo. Prvi put otkako sebe poznajem dala sam sebi dozvolu da usporim bez osećaja griže savesti. Dopao mi se video na Instagramu u kome je neki mladi antimotivacioni govornik rekao da ne nasedamo na propagandu i da ne verujemo onima koji su već prva tri dana nove godine
Otvori na velikeprice.com

Nova Godina »

Ćerka slavnog glumca u trenutku smrti bila trudna?! Strašne vesti 3 nedelje nakon tragedije

Ćerka slavnog glumca u trenutku smrti bila trudna?! Strašne vesti 3 nedelje nakon tragedije

Telegraf pre 2 sata
Likovni dnevnici, uzbudljiva, lepa i iznenađujuća svedočanstva sedam eminentnih umetnika: Prva izložba u novoj sezoni Galerije…

Likovni dnevnici, uzbudljiva, lepa i iznenađujuća svedočanstva sedam eminentnih umetnika: Prva izložba u novoj sezoni Galerije Haos

Danas pre 5 sati
Zemlja u kojoj Srbi masovno letuju ukida sigurnosne trouglove na autoputevima - evo šta ih menja i da li to utiče na turiste

Zemlja u kojoj Srbi masovno letuju ukida sigurnosne trouglove na autoputevima - evo šta ih menja i da li to utiče na turiste

Blic pre 6 sati
Apple pretvara Siri u AI bota: Biće poput ChatGPT

Apple pretvara Siri u AI bota: Biće poput ChatGPT

Blic pre 6 sati
"Obezbedili smo da rafinerija radi", Vučić iz Davosa o NIS-u: "Pregovori nisu bili laki, ali smo zaštitili interes Srbije"

"Obezbedili smo da rafinerija radi", Vučić iz Davosa o NIS-u: "Pregovori nisu bili laki, ali smo zaštitili interes Srbije"

Blic pre 8 sati
Tramp uzdrmao svetski poredak više nego bilo koji predsednik od Drugog svetskog rata: BBC urednica

Tramp uzdrmao svetski poredak više nego bilo koji predsednik od Drugog svetskog rata: BBC urednica

Danas pre 12 sati
Tramp uzdrmao svetski poredak više nego bilo koji predsednik od Drugog svetskog rata: BBC urednica

Tramp uzdrmao svetski poredak više nego bilo koji predsednik od Drugog svetskog rata: BBC urednica

NIN pre 12 sati
Nova Godina »

Ključne reči

Nova godina

Društvo, najnovije vesti »

Šta se to dešava u nama tokom januaru

Šta se to dešava u nama tokom januaru

Velike priče pre 11 minuta
Kako ćemo ikada išta više znati?

Kako ćemo ikada išta više znati?

Velike priče pre 6 minuta
Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 3 sata
Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen…

Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Danas pre 4 sati
Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Danas pre 4 sati