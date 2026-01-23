Sedam dana do utakmice - Zvezda ne zna gde će je igrati

B92 pre 18 minuta
Sedam dana do utakmice - Zvezda ne zna gde će je igrati

Košarkaši Crvene zvezde posle gostovanja Virtusu vraćaju se evroligaškim obavezama u Beogradu, gde ih 30. januara očekuje duel 25. kola Evrolige protiv ekipe Dubaija. Ipak, još uvek nije poznato u kojoj hali će crveno-beli ugostiti rivala.

Zvezda je u prethodnom periodu domaće mečeve igrala u hali "Aleksandar Nikolić", pošto je Beogradska arena bila zauzeta zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu. Kako je demontaža opreme sa tog takmičenja planirana do 25. januara, klub i dalje nema zvaničnu potvrdu da li će Arena biti dostupna za evroligaški susret. Tim povodom Crvena zvezda se oglasila zvaničnim saopštenjem, koje prenosimo u celosti: "KK Crvena zvezda posle serije gostovanja u Evroligi odigraće prvu
