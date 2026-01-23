Evroposlanica: EP podržava evropsku perspektivu Srbije, otvoreni razgovori sa poslanicima

Beta pre 1 sat

Portugalska evroposlanica Marta Temido izjavila je u Beogradu da Evropski parlament (EP) i dalje podržava evropsku perspektivu Srbije, kao i da su njegovi predstavnici imali otvorene razgovore sa srpskim poslanicima.

Temido, koja u poseti Beogradu predvodi delegaciju Odbora EP za spoljne poslove (AFET), rekla je da su poslanici imali otvorene i intenzivne razgovore sa poslanicima vlasti i opozicije, predstavnicima akademske zajednice, medija i civilnog društva.

Na konferenciji za medije u Evropskoj kući rekla je da su razgovarali o izborima, preporukama ODIHR, medijskim slobodama i imenovanju članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Dalje je navela da je na sastancima bilo reči o odgovornosti, slobodi izražavanja i vraćanju poverenja građana u srpske institucije.

Na konferenciji je bilo reči i o nasilju nad demonstrantima u Srbiji, o čemu poslanici EP zahtevaju istragu.

Članovi delegacije iz Evropske narodne partije (EPP) su Rajnhold Lopatka iz Austrije, Davor Ivo Štir iz Hrvatske i Rasa Juknjavičenje iz Litvanije.

Socijaliste i demokrate su predstavljali Temido i izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula iz Hrvatske.

U ime Zelenih u delegaciji su bili Vladimir Prebilič iz Slovenije, grupu Obnovimo Evropu predstavljao je Helmut Brandšteter iz Austrije, Evropske konzervativce i reformiste Šerban-Dimitrie Sturza iz Rumunije, a Evropu suverenih nacija Petr Bistron iz Nemačke.

Na konferenciji se nisu pojavili Picula i Štir.

Mandat delegacije AFET proističe iz Rezolucije Evropskog parlamenta od 22. oktobra 2025. godine, u kojoj piše da evroposlanici podržavaju slanje misije za utvrđivanje činjenica u Srbiju.

(Beta, 23.01.2026)

