Japanska premijerka raspustila donji dom parlamenta, inflacija u centru pažnje

Beta pre 46 minuta

Donji dom japanskog parlamenta formalno je danas raspušten na inicijativu premijerke Sanae Takaiči, koja se nada da će iskoristiti svoju popularnost na prevremenim parlamentarnim izborima 8. februara, dok se istovremeno bori sa inflacijom.

To raspuštanje, o kojem je odlučila Sanae Takaiči, koja je u oktobru postala prva žena na čelu vlade u Japanu, otvara put prevremenim parlamentarnim izborima.

Ultranacionalistička liderka računa na svoje jake ankete kako bi povećala rejting svoje desničarske Liberalno-demokratske partije, jer vladajuća koalicija ima samo tesnu većinu u parlamentu.

Izbori su se fokusirali na ekonomiju u zemlji koju dugo muči deflacija, ali koja se sada već tri i po godine bori sa rastućim troškovima života i hronično slabim jenom koji čini uvoznu robu skupljom.

Neposredno pre raspuštanja parlamenta, zvanični podaci su pokazali usporavanje inflacije na 2,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu u decembru i ispod tri odsto u novembru.

To usporavanje se uglavnom pripisuje subvencijama za energiju dodeljenim u decembru, dok cene hrane nastavljaju da rastu, a cene pirinča su skočile za dodatnih 34 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Cena pirinča se više nego udvostručila do sredine 2025. godine.

Nezadovoljstvo javnosti zbog inflacije u velikoj meri je doprinelo padu Šigerua Išibe, prethodnika Sanae Takaičija.

Želeći da umiri javnost, centralna banka je u novembru predstavila paket stimulativnih mera od 117 milijardi evra kako bi se obezbedila pomoć domaćinstvima i preduzećima, uključujući subvencije i grantove.

Banka Japana, koja je od početka 2024. godine zaoštravala monetarnu politiku kako bi obuzdala inflaciju, podigla je svoju ključnu kamatnu stopu u decembru na najviši nivo u poslednjih 30 godina.

(Beta, 23.01.2026)