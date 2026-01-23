(Mapa) više sudara i na pančevcu! Mostu se nije moglo prići, dugačke kolone iz 2 kraka: Gužve i u ovim delovima Beograda

Saobraćaj u Beogradu je jutros otežan zbog više saobraćajnih nezgoda Četiri nezgode su se dogodile na Pančevačkom mostu u pravcu ka gradu Na Pančevačkom mostu ovog jutra dogodilo se više saobraćajnih nesreća, čak četiri, mostu je tokom ranog pre podneva bilo nemoguće prići, a kolone su bile dugačke iz dva pravca kada se prilazu mostu ka gradu. Nešto pre 9 časova, saobraćaj je koliko-toliko normalizovan. Situacija ovog jutra najkritičnija je na Pančevačkom mostu, a