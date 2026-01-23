(Mapa) više sudara i na pančevcu! Mostu se nije moglo prići, dugačke kolone iz 2 kraka: Gužve i u ovim delovima Beograda

Blic pre 3 sata
(Mapa) više sudara i na pančevcu! Mostu se nije moglo prići, dugačke kolone iz 2 kraka: Gužve i u ovim delovima Beograda
Saobraćaj u Beogradu je jutros otežan zbog više saobraćajnih nezgoda Četiri nezgode su se dogodile na Pančevačkom mostu u pravcu ka gradu Na Pančevačkom mostu ovog jutra dogodilo se više saobraćajnih nesreća, čak četiri, mostu je tokom ranog pre podneva bilo nemoguće prići, a kolone su bile dugačke iz dva pravca kada se prilazu mostu ka gradu. Nešto pre 9 časova, saobraćaj je koliko-toliko normalizovan. Situacija ovog jutra najkritičnija je na Pančevačkom mostu, a
U današnjem sudaru teško povređene tri osobe

Rešetka pre 51 minuta
Tri osobe teško povređene

Prokuplje press pre 1 sat
Sudarila se dva vozila, jedno sletelo u jarak

Rešetka pre 1 sat
Saobraćajne gužve zbog nekoliko nezgoda na Pančevačkom mostu i autoputu ka Novom Sadu

Euronews pre 3 sata
Sudar automobila i kvar kamiona na Pančevačkom mostu, saobraćaj u smeru ka gradu usporen

Danas pre 4 sati
(Foto, video) čak 4 udesa na istom mestu! Karambol na auto-putu ka Novom Sadu, delovi vozila rasutu na sve strane, kolone…

Blic pre 3 sata
Lančani udesi paralisali auto-put ka Novom Sadu: Sve stoji, srča rasuta po kolovozu (video)

Mondo pre 3 sata
Lokalizovan požar u zgradi na Terazijama, nije bilo povređenih

Serbian News Media pre 11 minuta
Lokalizovan požar u zgradi na Terazijama, nije bilo povređenih

Nedeljnik pre 1 sat
Požar pored hotela u centru Beograda. Šest vatrogasnih vozila na licu mesta: Sumnja se da je ovo uzrok vatrene stihije.

Blic pre 1 sat
U današnjem sudaru teško povređene tri osobe

Rešetka pre 51 minuta
Požar na Terazijama! Vatra buknula u hotelu: Više od 30 vatrogasaca vodilo borbu, a sumnja se da je ovo uzrok! (Foto)

Kurir pre 1 sat