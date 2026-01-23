Tek što je napustio Evropu, a već najavljuje nove sukobe: Tramp tuži banku JPMorgan Chase za 5 milijardi dolara

Predsednik SAD Donald Tramp podneo je u četvrtak tužbu protiv banke "JPMorgan Chase" i njenog generalnog direktora Džejmija Dimona, zahtevajući 5 milijardi dolara odštete, uz optužbe da ga je ta finansijska institucija isključila iz bankarskog sistema iz političkih razloga.

Trampov advokat Alehandro Brito podneo je tužbu u četvrtak ujutru sudu savezne države Floride u Majamiju, u ime predsednika i više njegovih kompanija iz sektora ugostiteljstva. Brito se u tužbi poziva na kodeks ponašanja "JPMorgana", u kojem se navodi da banka posluje „na najvišem nivou integriteta i etičkog ponašanja“. - Postavljamo visoke standarde i pozivamo sebe na odgovornost. Radimo ono što je ispravno - ne nužno ono što je lako ili oportuno. Poštujemo slovo