Tek što je napustio Evropu, a već najavljuje nove sukobe: Tramp tuži banku JPMorgan Chase za 5 milijardi dolara

Blic pre 7 sati
Tek što je napustio Evropu, a već najavljuje nove sukobe: Tramp tuži banku JPMorgan Chase za 5 milijardi dolara

Predsednik SAD Donald Tramp podneo je u četvrtak tužbu protiv banke "JPMorgan Chase" i njenog generalnog direktora Džejmija Dimona, zahtevajući 5 milijardi dolara odštete, uz optužbe da ga je ta finansijska institucija isključila iz bankarskog sistema iz političkih razloga.

Trampov advokat Alehandro Brito podneo je tužbu u četvrtak ujutru sudu savezne države Floride u Majamiju, u ime predsednika i više njegovih kompanija iz sektora ugostiteljstva. Brito se u tužbi poziva na kodeks ponašanja "JPMorgana", u kojem se navodi da banka posluje „na najvišem nivou integriteta i etičkog ponašanja“. - Postavljamo visoke standarde i pozivamo sebe na odgovornost. Radimo ono što je ispravno - ne nužno ono što je lako ili oportuno. Poštujemo slovo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp tuži banku „JPMorgan Chase” za pet milijardi dolara

Tramp tuži banku „JPMorgan Chase” za pet milijardi dolara

Politika pre 3 sata
Tramp tužio banku Džej-Pi Morgan, traži pet milijardi dolara

Tramp tužio banku Džej-Pi Morgan, traži pet milijardi dolara

Novi magazin pre 3 sata
Tramp tužio banku, traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Tramp tužio banku, traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampDolar

Društvo, najnovije vesti »

Novi pokušaj gašenja Instagram naloga Danasa, napadnuti i N1 i Radar

Novi pokušaj gašenja Instagram naloga Danasa, napadnuti i N1 i Radar

Danas pre 3 sata
Tramp tuži banku „JPMorgan Chase” za pet milijardi dolara

Tramp tuži banku „JPMorgan Chase” za pet milijardi dolara

Politika pre 3 sata
Otvara se opasni borbeni front protiv istine

Otvara se opasni borbeni front protiv istine

Radar pre 4 sati
Vremeplov: Sahranjivanje srpskih vojnika u "Plavu grobnicu"

Vremeplov: Sahranjivanje srpskih vojnika u "Plavu grobnicu"

RTV pre 3 sata
Vreme danas oblačno i suvo, slab mraz i ponegde magla

Vreme danas oblačno i suvo, slab mraz i ponegde magla

Danas pre 3 sata