MUP: Uhapšen vlasnik mini-arsenala u Beogradu

Danas pre 3 sata  |  Beta
Beogradska policija uhapsila je D.Č. (1975) zbog veće količine oružja koje su našli u njegovom stanu na opštini Palilula, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

Naime, prilikom pretresa kod njega je nađeno osam ručnih bombi, malokalibarska puška, lovačka puška, revolver, ručno pravljeni pištolj, cev karabina bez kundaka, kao i oko sto metaka različitog kalibara. Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
