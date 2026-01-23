Protest u Kraljevu i Gornjem Milanovcu u znak podrške profesorki Kleut i novosadskim studentima

Danas pre 3 sata  |  Beta
Protest u Kraljevu i Gornjem Milanovcu u znak podrške profesorki Kleut i novosadskim studentima

Građani Kraljeva okupili su se večeras na Trgu srpskih ratnika na poziv studenta u znak podrške profesorki Jeleni Kleut i studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Oni su krenuli u protestnu šetnju kroz centralnu pešačku zonu, do zgrade policijske uprave, prenela je televizija N1. Skup je organizovan i u Gornjem Milanovcu a najavljeno da će doci i građani iz Čačka. Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupili su se juče na tom fakultetu u znak podrške profesorki Kleut, koja je dobila otkaz. Studenti su tada blokirali zgradu fakulteta i naveli da „ne idu nigde“ dok Kleut ne bude vraćena na posao, oko 16 sati na fakultet
