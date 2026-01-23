Tabela Lige Evrope: Zvezda sada ima šansu i za direktan plasman u osminu finala

Odigrane su utakmice 7. kola Lige Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde su zabeležili četvrtu uzastopnu pobedu identičnim rezultatom 1:0, ovoga puta na gostovanju Malmeu. Prvak Srbije je i matematički izborio plasman u nokaut fazu Lige Evrope, pošto je siguran među 24 najbolja tima Lige Evrope. Beograđani se posle 7. runde nalaze na 10. mestu na tabeli sa 13 bodova (na 11. ako Genk pobedi Utrhet). Crveno-beli sada imaju i šansu da se nađu među osam najboljih koji će