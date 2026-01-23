Tramp tužio banku, traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Američki predsednik Donald Tramp tužio je banku JPMorgan i njenog izvršnog direktora Džejmija Dajmona, tražeći najmanje pet milijardi dolara odštete, jer tvrdi da mu je najveća američka banka zatvorila račune iz političkih razloga.

Tužba predstavlja ozbiljnu eskalaciju dugotrajnog sukoba između Trampa i velike bankarske grupacije sa Vol strita, koji se vodi oko pitanja da li mu je uskraćen pristup bankarskim uslugama zbog političkih stavova, piše Fajnenšel tajms. Tramp i nekoliko kompanija povezanih s njegovim imenom optužuju banku JPMorgan da se distancirala od Trampa i njegovih firmi nakon što je 2021. napustio Belu kuću, navodno zbog „neutemeljenih, woke uverenja“. U tužbi se navodi da je