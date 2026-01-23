Srbija - Italija, uživo polufinale Evropskog prvenstva: Spektakl u Beogradskoj areni, ulog je medalja

Vaterpolo reprezentacija Srbije igra jedan od najvećih mečeva decenije, protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni.

Utakmica počinje u 20.30 časova i pratite j u tekstualnom prenosu uz MONDO. Reprezentacija Mađarske pokazala je moć u polufinalu protiv Grčke i dominantno ušla u finale. Tamo čeka Srbiju sa već izborenom medaljom. Od osvajanja titule prvaka Evrope 2018. godine u Španiji, reprezentacija Srbije nije uspela da se okiti medaljom na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, pa ni da uđe u polufinale. I to govori o značaju večerašnjeg meča. Reprezentacija Italije je u direktnom