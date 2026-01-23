Virtus - Crvena zvezda, uživo: Rafal trojki crveno-belih!

Crvena zvezda i Virtus sastaju se u 24. kolu Evrolige u meču koji počinej u 20.30 sati.

Ekipa Saše Obradovića želi da nastavi niz pobeda i posle Monaka i Milana ostvari još jedan trijumf. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut... Virtus: Edvards 15, Nijang 7, Alston 8, Haket 3, Morgan 3, Dijuf 13, Akele 1... Zvezda: Mekintajer 7, Batler 5, Kalinić 6, Dobrić 2, Izundu 2, Motejunas 4, Nvora 14, Odželej 7, Moneke 4, Dos Santos 6 Odlična igra kapitena crveno-belih. Pogodio je za dva posle prodora, a onda je posle ukradene lopte asistirao