CLS: Probijen još jedan rok za probijanje podvožnjaka ispod železničke pruge u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
CLS: Probijen još jedan rok za probijanje podvožnjaka ispod železničke pruge u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu

Iako je najavljivan kao jedan od ključnih kapitalnih projekata na Novom Beogradu, sa rokom završetka radova početkom avgusta 2025. godine, projekat probijanja podvožnjaka ispod železničke pruge u Bulevaru umetnosti i njegovog povezivanja sa Bulevarom Crvene armije kasni već gotovo šest meseci, saopštio je Centar za lokalnu samoupravu.

Kabinet gradonačelnika, kao ni Sekretarijat za komunalne i stambene poslove – zvanični investitor projekta – do danas nisu javno saopštili razloge ovakvog kašnjenja, niti su definisali novi, realan rok za završetak radova. Radovi na ovom potezu započeti su još u maju 2024. godine, procenjena vrednost projekta iznosi oko jedne milijarde dinara, a izvođači su javnosti dobro poznate firme Ras inženjering, Novkol, CIP i Starting. Spajanjem dva bulevara na Novom
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Podvožnjak između Bulevara umetnosti i Bulevara Crvene armije - Probijanje bez objašnjenja, ili kada i rok od "samo" 450 dana…

Podvožnjak između Bulevara umetnosti i Bulevara Crvene armije - Probijanje bez objašnjenja, ili kada i rok od "samo" 450 dana nije dovoljan

Ekapija pre 3 minuta
CLS: Radovi na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti kasne skoro šest meseci

CLS: Radovi na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti kasne skoro šest meseci

Nova ekonomija pre 28 minuta
CLS: Radovi na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti kasne skoro šest meseci, grad ćuti

CLS: Radovi na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti kasne skoro šest meseci, grad ćuti

Danas pre 43 minuta
„Pomeren još jedan rok za probijanje podvožnjaka ispod železničke pruge u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu“

„Pomeren još jedan rok za probijanje podvožnjaka ispod železničke pruge u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu“

Nova pre 1 sat
Radovi u Bulevaru umetnosti: Rokovi probijeni, kraj projekta neizvestan

Radovi u Bulevaru umetnosti: Rokovi probijeni, kraj projekta neizvestan

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Gradonačelnik Beograda

Ekonomija, najnovije vesti »

Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Broker Jorgić: Srbija bi sa još pet odsto akcija u NIS-u mogla da blokira određene odluke

Insajder pre 13 minuta
Marek: U februaru promotivne cene za sve destinacije, pokrećemo i kampanju lojalnosti

Marek: U februaru promotivne cene za sve destinacije, pokrećemo i kampanju lojalnosti

RTV pre 18 minuta
Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

Koliko bi mogao MOL da plati za udeo u NIS-u?

N1 Info pre 3 minuta
Zašto su cene mleka u prodavnicama i do 118 dinara više nego u otkupu?

Zašto su cene mleka u prodavnicama i do 118 dinara više nego u otkupu?

Nova pre 13 minuta
Podvožnjak između Bulevara umetnosti i Bulevara Crvene armije - Probijanje bez objašnjenja, ili kada i rok od "samo" 450 dana…

Podvožnjak između Bulevara umetnosti i Bulevara Crvene armije - Probijanje bez objašnjenja, ili kada i rok od "samo" 450 dana nije dovoljan

Ekapija pre 3 minuta