Fudbaleri Selte pobedili Lil pred gostovanje Crvenoj zvezdi

Politika pre 5 sati
Fudbaleri Selte pobedili Lil pred gostovanje Crvenoj zvezdi

Osam prvoplasiranih će direktno u osminu finala, dok će klubovi od devetog do 24. mesta igraju plej-of za plasman u osminu finala

VIGO – Fudbaleri Selte pobedili su Lil rezultatom 2:1 pred gostovanje Crvenoj zvezdi u poslednjem kolu Lige Evrope, a osvajanjem tri boda su kao i srpski klub kolo pre kraja grupne faze obezbedili najmanje plej-of za plasman u osminu finala. Selta je povela golom Viktora Svedberga u 1. minutu. Uprkos iskučenju Huga Sotela u 29. minutu, Selta je i sa igračem manje duplirala prednost , strelac je bio Karl Starfelt u 69. minutu. Konačan rezultat postavio je Olivije
