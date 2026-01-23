Kremlj objavio koji važan uslov mora da ispuni Kijev: Zelenski: Donbas ključno pitanje na pregovorima u Abu Dabiju

Rat u Ukrajini – 1.430. dan. Putin naglašava da bez dogovora o teritorijama nema nade za postizanje dugoročnog mira. Pitanje Donbasa je ključno na razgovorima u Abu Dabiju, otkriva Zelenski. Tramp upozorava Kijev da će, ako ne postigne dogovor s Moskvom izgubiti još teritorija.

Zelenski: Ukrajinska delegacija zna šta treba da radi Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da delegacija te zemlje zna šta treba da radi na trilateralnim pregovorima Ukrajine, Rusije i SAD, koji se održavaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. "Takođe smo razgovarali o tome da bi format (razgovora) mogao da bude drugačiji i da će tim odlučivati ​​na terenu zavisno o (prirodi) dijaloga. To je zato što se takav format dešava prvi put nakon dugo vremena",