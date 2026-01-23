OFAK produžio licencu za rad NIS-u do 20. februara

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
OFAK produžio licencu za rad NIS-u do 20. februara

BEOGRAD - Američki OFAK produžio je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 20. februara, saznaje Tanjug.

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 20. februara. OFAK je u pismu srpskom Ministarstvu finansija naveo uslove pod kojima važi operativna licenca, a kao prvi uslov je da transakcije ne uključuju američke subjekte ili finansijski sistem SAD. Drugi je da transakcije ne uključuju, nisu u ime ili za korist, direktno ili indirektno, bilo kog drugog blokiranog subjekta
