Golgota i olakšanje Arine Sabalenke na Rod Lejver areni

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Saša Ozmo
Veoma jak test, možda i neočekivano jak, imala je Arina Sabalenka u trećem kolu Australijan opena, ali ga je na kraju položila za dva sata i dva minuta igre.

U prvom meču dnevnog programa, Sabalenka je na Rod Lejver areni savladala novopečenu Austrijanku Anastasiju Potapovu sa 7:6 (7-4), 7:6 (9-7). „Igrala je neverovatan tenis. Sve vreme sam bila u podređenoj poziciji. Iskreno, ima dana kada samo moraš da budeš na terenu, da se boriš i da pokušaš da prebaciš loptu na drugu stranu. Ne znam šta je bio ključ. Mislim da sam, iako sam emotivno bila potpuno rasejana, ipak uspela da se borim za svaki poen“, rekla je Sabalenka
