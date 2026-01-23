Odbojka: Ženska ekipa Spartaka traži izlaz iz krize, muška dočekuju Partizan

Odbojkaši i odbojkašice Spartaka ovog vikenda igraju važne domaće utakmice. Ženski tim večeras dočekuje ekipu Leskovac 98 u 13. kolu Super lige, dok će muškarci sutra u derbiju ugostiti Partizan iz Beograda. Iako su im ambicije dijametralno suprotne, oba tima žele pobede koje bi im značile za nastavak sezone.

Odbojkašice Spartaka u nastavku Super lige, u okviru 13. kola, na domaćem terenu u Hali sportova dočekuju ekipu Leskovac 98. Obe ekipe trenutno zauzimaju poslednja dva mesta na tabeli, s tim što gošće imaju bolji set-količnik i nalaze se na pretposlednjem mestu. Spartak je sezonu započeo porazom u Beogradu od Crvene zvezde, a večeras će pokušati da pred domaćom publikom ostvari bolji rezultat i drugu pobedu u sezoni. - Nadamo se da ćemo osvojiti tri boda. Svaki bod