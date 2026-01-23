Oglasila se Crvena zvezda: Promenili su svoje dresove za utakmicu sa Virtusom u Bolonji

Košarkaši Crvene zvezde pred sobom imaju novi duel u okviru Evrolige, gde će igrati protiv Virtusa u Bolonji s početkom od 20 časova i 30 minuta.

Pred ovaj duel, crveno-beli su istakli i to da su ponovo promenili dresove za ovaj meč. Zvezda je već jednom morala ovo da uradi, kada su gostovali u Španiji, pošto je tamo zabranjeno reklamiranje kladionica, crveno-beli su morali da promene svog glavnog sponzora koji stoji na njihovim grudima. Pa, tada su stavili natpis "Fondacije Delije". Crveno-beli su ponovo to uradili, pa će još jednom na svom dresu imati grb Fondacije Delije. - Crveno-beli košarkaši i večeras
