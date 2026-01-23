Španci Alkarazu pomenuli Đokovića, pitali ga do kada će igrati tenis: "Mislim da je malo verovatno..."

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz u petak je počistio Korentana Mutea u trećem kolu Australijan opena sa 3-0 (6:2, 6:4, 6:1) i plasirao se u osminu finala, gde će za rivala imati Tomija Pola.

U njegovom delu žreba tu su i dalje De Minor, Bublik, Zverev i Medvedev, tako da nas do finala očekuju uzbudljivi okršaji. Ipak, španske medije je za početak zanimalo mišljenje o teniskim vetaranima. Novinarka tamošnjeg ESPN-a upitala ga je šta misli o dugovečnosti tenisera poput Đokovića, Vavrinke, Monfisa i Čilića. Španac ih јe obasipao hvalospevima, tvrdeći da јe ključ njihova strast prema tenisu i rekavši da ne misli da su oni sami ikada zamišljali da će danas