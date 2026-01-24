MVP se zove Kevin Panter

B92 pre 30 minuta
MVP se zove Kevin Panter

Kevin Panter, košarkaš Barselone, imenovan je za MVP 24. kola Evrolige.

Iako je ovog petka sve u znaku Partizana nakon velike pobede nad Hapoelom, u tom periodu je sjajna utakmica odigrana u francuskom Vilerbanu gde je Barselona savladala Asvel. Kevin Panter, bivši kapiten Partizana, bio je heroj Barselone u toj pobedi nad Asvelom u Francuskoj. On je ubacio 31 poen uz 2 skoka i 4 asistencije i bio najbolji igrač te utakmice sa indeksom 34, a ne samo to, bio je najbolji igrač 24. kola Evrolige i od takmičenja dobio MVP nagradu. Bivši
