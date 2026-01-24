Zvezda naplatila energiju i kvalitet

Crvena zvezda je dominacijom došla do pete uzastopne pobede nad Virtusom, a treće na turneji Milano - Monte Karlo - Bolonja.

Izabranici Saše Obradovića su savladali Virtus u Bolonji rezultatom 102:93, u okviru 24. kola Evrolige. Crvena zvezda je do pobede protiv Virtusa došla kroz ofanzivno najkompletniju partiju u sezoni, u kojoj su brojke savršeno oslikale odnos snaga na parketu. Ključ uspeha bio je izuzetna efikasnost iz igre, ritam koji je Zvezda kontrolisala gotovo svih 40 minuta i jasno definisana hijerarhija u napadu. Najvažniji podatak utakmice je šut za dva poena – 22/35, što je