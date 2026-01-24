Ovo je prelepa devojka Nikole Jakšića: Ovako je vaterpolista pričao pre mesec dana o Evropskom prvenstvu: "Verujem da ćemo biti prvaci"

Nikola Jakšić iskazao je optimizam povodom šansi za pobedu u finalu, verujući u svoju ekipu i predanost.

Podrška porodice i prijatelja svakako doprinosi motivaciji sportista ka postizanju vrhunskih rezultata. Srpski vaterpolisti su se plasirali u finale Evropskog prvenstva, a Nikola Jakšić svakako je jedan među najistaknutijim igračima. Nikola Jakšić je u vezi sa lepom Mašom i njihova veza traje već nekoliko godina. Naime, vaterpolisti Nikola Jakšić i Sava Ranđelović osim toga što su saigrači su i privatno jako dobri, a tome u prilog ide i činjenica da vole dve