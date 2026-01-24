Snažan zemljotres pogodio Tursku, treslo se u blizini Izmira

Zemljotres magnitude 5,2 pogodio je zapadnu Tursku Nisu zabeleženi izveštaji o šteti ili povređenima Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 23. januara 2026. godine u 22:24 časa, na području zapadne Turske.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1432 i dužine 28.236 severno od Izmira. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, nalazi se na dubini od oko 11 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, dok nadležne službe prate situaciju.