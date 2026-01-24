(Video) Sahranjen mark Brnović: Na večni počinak ga ispratila porodica i prijatelji, objavljen potresan snimak

Preminuo je 13. januara u 59. godini Obavljao je funkciju državnog tužioca Arizone od 2015. do 2023.

Mark Brnović, bivši državni tužilac američke savezne države Arizona, istaknuti političar i nekadašnji kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, sahranjen je u Finiksu u Arizoni. Na društvenim mrežama je objavljen i snimak sa sahrane Marka Brnovića: "Danas smo ispratili Marka na privatnoj sahrani kojoj su prisustvovali prijatelji i porodica. Mark Brnović je bio američki pravnik i političar crnogorskog porekla. Nekadašnji vrhovni pravobranilac