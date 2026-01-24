Javni tužilac: Zahtev za zabranu Levijatana naišao na opstrukciju u Ustavnom sudu

Javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić ocenio je da je zahtev za zabranu pokreta „Levijatan“, koji je on još jula 2023. godine podneo Ustavnom sudu, naišao na opstrukciju i da „nevidljiva ruka moćnog prijatelja vođe ‘Levijatana’ (Pavla Bihalija) utiče na ceo postupak“.

On je za portal Nova.rs naveo da sud još nije doneo odluku po ovom pitanju, te da se postavlja pitanje „gde je zapelo“. „Po mojim saznanjima, to je jedini predmet takve vrste u Ustavnom sudu, tako da nema sumnje da se ne radi o bilo čemu drugom nego o opstrukciji rada na ovom predmetu. Pre podnošenja predloga policija nije dostavljala tražene podatke, a sada imamo nepostupanje Ustavnog suda po predlogu. Očigledno je da nevidljiva ruka uticajnih prijatelja vođe