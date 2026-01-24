Poznati svi parovi osmine finala Australijan opena u ženskom i muškom singlu

Poznati su svi parovi osmine finala Australijan opena u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Što se tiče muške konkurencije među 16 nema nijednog igrača koji nije nosilac. Dosta je zanimljivih mečeva, možda se izdvajaju dueli Lorenco Museti (Italija) – Tejlor Fric (SAD), kao i Aleksander Bublik (Kazahstan) – Aleks de Minor (Australija). Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz odmeriće snage sa Amerikancem Tomijem Polom, dok Italijan Janik Siner ide na sunarodnika Lućijana Darderija. Podsetimo, rival Novaka Đokovića je Čeh Jakub Menšik. Kod devojaka tri igračice