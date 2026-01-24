Triniti pliva u milionima: ćerka Denisa Rodmana najplaćenija fudbalerka sveta

Triniti Rodman, ćerka NBA zvezde Denisa Rodmana, potpisala je ugovor do 2028. godine vredan dva miliona dolara godišnje uključujući bonuse.

Njen stari ugovor istekao je 31. decembra prošle godine. Njen agent Majk Senkovski rekao je za I-Es-Pi En (ESPN) da će 23-godišnjakinja time postati najplaćenija fudbalerka sveta. "Osećaj je neverovatan. Veoma sam srećna, blagoslovena. Mislim da je ovo ogroman trenutak, prekretnica. Ne mogu rečima da opišem kakav je osećaj", rekla je Rodman, koja igra na poziciji napadača, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Pre ovog ugovora najplaćenija fudbalerka bila je Ajtana Bonmati iz