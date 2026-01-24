Kada igra Novak Đoković na Australijan openu: Čeka ga protivnik koga dobro pamti, prošli put izgubio od njega

Mondo pre 21 minuta  |  Mladen Šolak
Novak Đoković u subotu ujutru od 9 časova prema vremenu u Srbiji igraće meč 3. kola Australijan opena protiv Botika Van De Zandshulpa.

Ovog puta, desetostruki šampion Melburna dobio je noćni termin i to prvi na programu, pa nema bojazni oko toga da li će termin biti pomeran, jer Srbin i Holanđanin neće čekati bilo koga da završi pre njihovog meča. Ono što bi, sa druge strane, moglo da bude problem je velika vrućina u Australiji, gde je najavljeno da će na dan meča biti 38 stepeni Celzijusa. Duel Đoković - Van De Zandshulp počeće u 18 časova prema tamošnjem vremenu. Novak Đoković je rutinski
Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Botik van de Zandšulp na Australijan openu?

Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Botik van de Zandšulp na Australijan openu?

Danas pre 51 minuta
