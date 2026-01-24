„Ako se ne uloži pametno – biće promašeno“: Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije

Nova pre 16 minuta  |  Autor: N1
„Ako se ne uloži pametno – biće promašeno“: Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije

Subvencije od više miliona evra dodeljene su pred održavanje izložbe EXPO 2027 investitorima za rekonstrukciju i izgradnju hotela u Beogradu, a država hotelijerima daje novac i za saradnju sa svetskim franšizama.

Da li su glavnom gradu potrebni dodatni smeštajni kapaciteti i hoće li hoteli koji su dobili ove subvencije biti popunjeni i nakon završetka EXPO-a zavisi od toga kakvu će promociju Srbija imati na tržištu i hoće li uspeti da privuče turiste, kaže za N1 direktor Poslovnog udruženja hotelijera i restoratera Srbije (HORES) Georgi Genov. Pet investitora dobilo je subvencije od države od skoro 60 miliona evra za rekonstrukciju i izgradnju hotela u Beogradu u cilju
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

N1 Info pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EXPOEXPO 2027

Društvo, najnovije vesti »

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

N1 Info pre 30 minuta
RHMZ izdao upozorenje za danas na ledenu kišu, a za sutra na olujni vetar

RHMZ izdao upozorenje za danas na ledenu kišu, a za sutra na olujni vetar

RTV pre 31 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Nova ekonomija pre 31 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Bloomberg Adria pre 46 minuta
AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice ujutru i uveče, opasnost i od odrona

Radio 021 pre 46 minuta