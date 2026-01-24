Fric eliminisao Vavrinku, veteran se sa pivom u rukama oprostio od Melburna

Američki teniser Tejlor Fric pobedio je švajcarskog veterana Stana Vavrinku rezultatom 3:1 (7:6(7:5), 2:6, 6:4, 6:4) u trećem kolu Australijan opena.

Od 2020. godine Stan Vavrinka nije stigao dalje od trećeg kola grend slem turnira, a neće ni na ovogodišnjem Australijan openu, poslednjem na kojem je učestvovao. Švajcarski veteran, svojevremeno trostruki grend slem šampion, poražen je u trećem kolu od Amerikanca Tejlora Frica, trenutno devetog igrača sveta. Fric je starijem kolegi prepustio jedan set, ali nije mu trebalo više od dva sata i 45 minuta da završi posao i prođe u narednu rundu Australijan opena. U