Brnabić: „Vladimir Prebilič razgovarao sa ljudima koji su planirali vojni puč u Srbiji“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kritikovala je danas poslanika Evropskog parlamenta Vladimira Prebiliča zbog susreta sa novosadskim aktivistima koji su optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Ona je u objavi na društvenoj mreži Iks (X) napisala da Prebilič „podržava i uvažava ljude optužene za terorizam". „Prelepo. Evroparlamentarac Vladimir Prebilič je razgovarao sa ljudima koji su planirali vojni puč u Srbiji. Marija Vasić je Mili Pajić potvrdila, uoči blokaderskog protesta 15. marta, da su u kontaktu sa Vojskom Srbije koja će izaći na ulice da podrži blokadere i pomogne u smeni vlasti ukoliko bude bilo potrebe", tvrdi Brnabić.
Ključne reči

Skupština SrbijeAna BrnabićVojska SrbijeMarija Vasić

