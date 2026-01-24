Spirić (SSP): „Visoki računi za struju su posledica lošeg upravljanja energetskim sistemom“

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić ocenila je danas da netačni računi za električnu energiju koji pristižu građanima nisu posledica tehničke greške, već, kako tvrdi, „direktna posledica lošeg upravljanja“ preduzećima EPS i EDS.

U svom saopštenju, Spirić navodi da se sredstva građana kroz račune za struju posredno koriste za finansiranje privatnih firmi bliskih vlastima putem, prema njenim rečima, nameštenih tendera i fiktivnih radova. Ona tvrdi da su ovakve prakse dovele do destabilizacije energetskog sistema. Poslanica SSP-a ističe da su problemi u funkcionisanju sistema vidljivi na terenu, posebno tokom zimskih meseci. „Zbog takvog modela upravljanja danas nemamo stabilnosti, pa hiljade